Європарламент визнав воєнним злочином підрив росіянами Каховської ГЕС

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Депутати Європейського парламенту засудили підрив Каховської гідроелектростанції, називаючи його російським воєнним злочином, за який мають бути наслідки.

Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту.

Європейські депутати закликали ЄС продовжувати підтримувати українців, запровадити нові санкції проти росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України.