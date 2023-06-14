Європарламент визнав воєнним злочином підрив росіянами Каховської ГЕС
- Автор:
- Ліза Бровко
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telegram / Офіс Генерального прокурора
Депутати Європейського парламенту засудили підрив Каховської гідроелектростанції, називаючи його російським воєнним злочином, за який мають бути наслідки.
Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту.
Європейські депутати закликали ЄС продовжувати підтримувати українців, запровадити нові санкції проти росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше 10 людей, на окупованому лівобережжі ситуація гірша, росіяни туди не пускають ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.
- Після початку великої війни США, ЄС і країни «Великої сімки» заявили про блокування половини російських золотовалютних резервів, або майже $300 мільярдів. Раніше Єврокомісія запропонувала перевести активи у фонд, де ними можна було б керувати задля отримання прибутку. Нині держави-члени ЄС мають законні повноваження тимчасово використати активи російського Центробанку на суму не менше ніж €33,8 мільярда на відновлення України.
- Однак видання Delfi з посиланням на власні джерела пише, що ЄС не може знайти заморожені €300 мільярдів російського Центробанку, які хочуть віддати Україні.