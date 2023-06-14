Сенат США блокує продаж Угорщині батарей HIMARS, бо вона не схвалює вступ Швеції в НАТО
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Сенатор від Республіканської партії США Джеймс Ріш блокує продаж зброї Угорщині на $735 мільйонів, серед якої 24 батареї HIMARS, оскільки Будапешт гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО.
Про це пише Washington Post.
Американський чиновник у коментарі виданню заявив, що Угорщина зможе купити у США пакет озброєння лише після того, як дозволить Швеції вступити до НАТО.
Така позиція сенатора підтверджує те, пише WP, що Вашингтон посилює невдоволеність Угорщиною та її позицією. Останнім часом відносини між країнами стали напруженими, зокрема через блокування Будапештом допомоги Україні.
Усі великі продажі зброї вимагають від голови та високопоставлених членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників дозволу і схвалення, перш ніж Державний департамент публічно повідомить про продаж. Позиція Ріша заважає Держдепартаменту просуватися вперед у процесі продажу.
- Угорщина — член НАТО і ЄС, тому має вплив на рішення блоків. Премʼєр-міністр Віктор Орбан заблокував деяку європейську допомогу для оборони України, блокує пакети санкцій та поглиблює енергетичні звʼязки з росією.
- Водночас угорський парламент утримався від голосування за вступ Швеції до НАТО. Орбан заявляє, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж заявку Стокгольма на членство схвалить Будапешт. Як відомо, Швеція критикує угорську політику зближення з росією.
- Через вторгнення в Україну російських військ від нейтралітету відмовилися Швеція та Фінляндія — обидві країни подали заявки на вступ до НАТО. 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.