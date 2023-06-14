Сенат США блокує продаж Угорщині батарей HIMARS, бо вона не схвалює вступ Швеції в НАТО

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Reuters / «Бабель»

Сенатор від Республіканської партії США Джеймс Ріш блокує продаж зброї Угорщині на $735 мільйонів, серед якої 24 батареї HIMARS, оскільки Будапешт гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це пише Washington Post.

Американський чиновник у коментарі виданню заявив, що Угорщина зможе купити у США пакет озброєння лише після того, як дозволить Швеції вступити до НАТО.

Така позиція сенатора підтверджує те, пише WP, що Вашингтон посилює невдоволеність Угорщиною та її позицією. Останнім часом відносини між країнами стали напруженими, зокрема через блокування Будапештом допомоги Україні.

Усі великі продажі зброї вимагають від голови та високопоставлених членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників дозволу і схвалення, перш ніж Державний департамент публічно повідомить про продаж. Позиція Ріша заважає Держдепартаменту просуватися вперед у процесі продажу.