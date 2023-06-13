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YouTube змінює вимоги до контентмейкерів для монетизації відео в межах Партнерської програми

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Videvo

Компанія YouTube зменшила вимоги до авторів контенту для отримання доступу до інструментів монетизації в рамках Партнерської програми YouTube (YPP).

Про це пише TechCrunch.

Тепер для участі в Партнерській програмі платформи потрібно мати:

Раніше вимоги включали щонайменше тисячу підписників, чотири тисячі годин перегляду відео за рік або десять мільйонів переглядів Shorts за 90 днів.

Контентмейкери, які відповідають вимогам, можуть подати заявку на участь у Партнерській програмі.