YouTube змінює вимоги до контентмейкерів для монетизації відео в межах Партнерської програми
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Компанія YouTube зменшила вимоги до авторів контенту для отримання доступу до інструментів монетизації в рамках Партнерської програми YouTube (YPP).
Про це пише TechCrunch.
Тепер для участі в Партнерській програмі платформи потрібно мати:
- 500 підписників;
- три завантажені відео за останні 90 днів;
- три тисячі годин перегляду відео за минулий рік або три мільйони переглядів відео у Shorts за останні 90 днів.
Раніше вимоги включали щонайменше тисячу підписників, чотири тисячі годин перегляду відео за рік або десять мільйонів переглядів Shorts за 90 днів.
Контентмейкери, які відповідають вимогам, можуть подати заявку на участь у Партнерській програмі.
- YouTube незабаром запровадить на телевізорах 30-секундну рекламу, яку не можна буде перемотати. Рекламодавці зможуть запускати 30-секундну рекламу через YouTube Select — спеціальну рекламну платформу, націлену на 5% найпопулярнішого вмісту відеосервісу.
- Нещодавно YouTube почав тестувати функцію, яка забороняє дивитися відео в браузері з увімкненим блокувальником реклами. Цей експеримент проводять на обмеженій кількості користувачів.
- Тим часом YouTube Music офіційно додає подкасти на платформу. Їх можна слухати офлайн без передплати Premium.
- У лютому розробники YouTube запустили в застосунку нову функцію — інструмент Go Live Together, який дозволяє двом користувачам проводити спільні трансляції.
- До цього YouTube запустив автоматичні українські субтитри. Щоб увімкнути субтитри українською треба в налаштуваннях обрати розділ «Субтитри», обрати «Автоматичний переклад» і знайти в переліку українську.