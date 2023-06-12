Помер колишній премʼєр Італії Сільвіо Берлусконі

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В Італії на 87-му році життя помер колишній премʼєр-міністр Сільвіо Берлусконі. Про це повідомила газета Corriere della Sera.

У квітні сам Берлусконі підтвердив, що у нього лейкемія. У січні 2021 року його терміново доправили в лікарню Монако через загострення проблем із серцем, у вересні 2020-го Берлусконі заразився коронавірусом і назвав це «одним із найсильніших випробувань». У 2016 році Берлусконі переніс серйозну операцію на серці, а також вилікувався від раку простати.

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Берлусконі тричі був на посаді премʼєр-міністра Італії: у 1994—1995, 2001—2006, 2008—2011 роках. Він — один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, власник контрольного пакета акцій медіахолдингу Fininvest — це один з найбільших медіахолдингів світу. Також Берлусконі був власником італійського футбольного клубу «Мілан» з 1986 до 2017 року. У 2018 році він придбав в футбольний клуб «Монца».