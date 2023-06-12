Заступник керівника ОП Олексій Кулеба прокоментував «конфлікт» з мером Києва Кличком та ситуацію з укриттями

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба заявив, що ОП не має конфлікту з мером Києва Віталієм Кличком, однак просить його «все ж поставити питання укриттів у Києві на пріоритетне місце та привести їх до належного стану».

Про це Олексій Кулеба заявив у коментарі «Бабелю».

4 червня Кулеба заявив, що в Офісі президента хочуть розібратися, чому охоронець у справі про закрите укриття в Деснянському районі Києва отримав два місяці під вартою, а керівники поліклініки домашні арешти. На запитання «Бабеля», чому Офіс президента бере під контроль саме цю справу, Кулеба відповів: «Мова не йде про контроль. Мова йде про справедливість. Адже склалася неправильна традиція, коли відповідальність намагаються перекласти на несправжніх винуватців».

«В ОП немає конфлікту з Кличком. Не треба спрощувати ситуацію до конфлікту когось із кимось. Сталася трагедія. Загинуло три людини. Загинули через те, що не змогли потрапити в укриття. Ця трагедія — результат системних проблем в управлінні містом», — зазначив Олексій Кулеба.

Він наголосив, що закон встановлює чітку відповідальність органів місцевого самоврядування за цивільний захист населення, зокрема і за укриття.

«Нагадаю, що в місті Київ є єдиний орган місцевого самоврядування — це Київська міська рада на чолі з Київським міським головою. Кожний на своєму місці має задачі. І вони дуже конкретні. Організувати безпечні укриття, з повноцінним доступом, нормальними умовами — це все відповідальність органів місцевого самоврядування», — додав Олексій Кулеба.

Він наголосив, що «відсутність належних укриттів у Києві є системною проблемою», тому це питання розглядали на Ставці верховного головнокомандувача, а також попросив Кличка «все ж поставити питання укриттів у Києві на пріоритетне місце та привести їх до належного стану».

Нагадаємо, що, за даними джерел «Бабеля», Офіс президента планує поставити свою людину на місце Віталія Кличка в Київську міську державну адміністрацію. Зараз найбільш імовірний кандидат — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, саме тому ОП активно інтегрує його в життя столиці.