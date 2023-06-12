Джерела «Бабеля»: Офіс президента планує поставити свою людину на місце Кличка в КМДА, найбільш імовірний кандидат — міністр Камишін
- Автори:
- Ангеліна Шеремет, Марія Жартовська
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Офіс президента планує поставити свою людину на місце Віталія Кличка в Київську міську державну адміністрацію. Зараз найбільш імовірний кандидат — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, саме тому ОП активно інтегрує його в життя столиці.
Про це «Бабелю» повідомив близький до Кличка співрозмовник.
Кілька співрозмовників в оточенні Кличка говорять, що міністр подає інформацію в такому ключі, щоб зменшити рейтинг мера і збільшити свій.
«Камишін під час цих перевірок влаштовував «95 квартал». В одному з укриттів побачив піаніно, запропонував меру зіграти, той відповів, що не буде робити концерти», — каже соратник Кличка і додає, що ніякого прямого діалогу у мера з президентом, Андрієм Єрмаком або Олексієм Кулебою зараз немає.
Усі звинувачення в упередженості стосовно Кличка в Офісі президента заперечують. «Не треба спрощувати ситуацію до конфлікту когось із кимось. Сталася трагедія. Загинуло три людини. Ця трагедія — результат системних проблем в управлінні містом», — запевняє «Бабель» заступник голови ОП Кулеба. І додає, що за недбалість посадових осіб не повинен відповідати простий охоронець.
- У ніч проти 1 червня росія завдала чергового ракетного удару по столиці. Загинули троє людей, серед них — одна дитина. Усі вони не змогли потрапити в укриття поліклініки в Деснянському районі — воно було замкнене. Президент Зеленський пообіцяв, що «реакція буде тверда», і додав «може бути нокаут». Голови районів Києва закликали Кличка відмовитися від однієї з посад — або мера, або голови Київської державної міської адміністрації (КМДА), які він поєднує. Кличко ж заявив, що у Києві є військова адміністрація на чолі з Сергієм Попком. Вона відповідає за безпеку містян у воєнний час і теж підпорядковується не меру, а президенту.
- 10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у Києві перевірили всі укриття і лише 15% з них придатні без суттєвих зауважень. КМДА звинуватила уряд у маніпуляції і заявила, що в столиці 65% укриттів придатні для використання.