КМДА звинуватила уряд у маніпуляції щодо столичних укриттів, а рятувальники відзвітували про перевірку по Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Київська міська державна адміністрація повідомила, що в столиці 65% укриттів придатні для використання, і звинуватила уряд у маніпуляції цифрами.
«Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості фінальні результати перевірки: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% — взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування — від примусової вентиляції та санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги», — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Всі 65% або 3 041 укриття, за його словами, кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги. Маніпуляцією Пантелеєв назвав нещодавню заяву міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна, який повідомляв про невтішні результати перевірки укриттів і казав, що тільки 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень і ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити до ладу.
«Наголошую, всі 65% або 3 041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги, і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів», — заявив Пантелеєв.
Він додав, що ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, в розрізі сфер управління виглядає наступним чином: 851 обʼєкт (53%) — перебувають в управлінні районних адміністрацій, 575 обєʼктів (35%) — належать до приватної форми власності, 170 обʼєктів (11%) — до державної сфери управління, 18 обʼєктів (1%) — до сфери управління КМДА.
ДСНС тим часом повідомило про перевірки укриттів по Україні.
Загалом обстежено 62 912 укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання — 23,6% від перевірених. У Києві за даними відомства, обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6%.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- В Україні та столиці після цього за дорученням президента почали перевіряти укриття. Станом на 9 червня в Києві перевірили 91% від загального фонду укриттів: із вільним доступом менше ніж половина укриттів, у належному стані — ще менше.
- 2 червня прокуратура почала розслідувати розкрадання бюджетних 1,2 мільярда гривень, які виділили на ремонт укриттів у столиці.
- Київська міська рада 9 червня вирішила вилучати укриття, що перебувають у приватній власності, якщо люди не зможуть туди потрапити. Це зроблять протягом доби, якщо в укриття не буде доступу.