Через підрив Каховської ГЕС Чорне море втратило солоність

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Через підрив росіянами Каховської ГЕС Чорне море стає менш солоним, повідомили у Держекоінспекції.

Фахівці відомства взяли проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі «Ланжерон» та на 16 станції Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень виявили:

У Новій Дофінівці (243 причал):

завислі речовини перевищені в 1,6 раза;

перевищені в 1,6 раза; залізо загальне перевищене в 9 разів;

солоність нижче норми в 2,7 раза.

На «Ланжероні»:

залізо загальне вище в 5,2 раза;

солоність нижче норми в 2,9 раза.

На 16 станції Великого фонтану:

завислі речовини перевищені в 1,1 раза;

залізо загальне — в 3,4 раза;

солоність нижче норми в 2,9 раза.

Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше пʼять людей, ще 27 зникли безвісти.

Зараз у Каховському водосховищі продовжує знижуватись рівень води. Станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.