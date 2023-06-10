У Києві перевірили усі укриття — лише 15% придатні без суттєвих зауважень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Києві перевірили усі 4 655 укриттів — «результати невтішні». Про це 10 червня повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
Вільно доступними виявились менше ніж половина укриттів — лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хвилин — зазвичай там є чергові, які відчиняють укриття за тривогою.
Також тільки 15% придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити до ладу.
9 червня Київська міська державна адміністрація повідомила, що планує оснастити близько трьох тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відчинення, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- В Україні та столиці після цього за дорученням президента почали перевіряти укриття. Станом на 9 червня в Києві перевірили 91% від загального фонду укриттів: із вільним доступом менше ніж половина укриттів, у належному стані — ще менше.
- 2 червня прокуратура почала розслідувати розкрадання бюджетних 1,2 мільярда гривень, які виділили на ремонт укриттів у столиці.
- Київська міська рада 9 червня вирішила вилучати укриття, що перебувають у приватній власності, якщо люди не зможуть туди потрапити. Це зроблять протягом доби, якщо в укриття не буде доступу.