Венеціанська комісія рекомендує відкласти закон про олігархів до кінця війни. Ось чому

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Європейська комісія за демократію через право, іншими словами Венеціанська комісія, радить Україні відкласти імплементацію закону про олігархів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Венеціанська комісія вважає, що повномасштабна російсько-українська війна змінила баланс сил в Україні та зменшила вплив олігархів, зокрема, через втрату активів і особливості функціонування органів влади в умовах воєнного стану. Це заважає оцінити вплив закону про олігархів на політичну й правову систему.

За словами міністра, комісія рекомендує вже після завершення війни визначитися з законодавством стосовно олігархів: імплементувати закон, змінити його чи відхилити, якщо потреба в ньому зникне.