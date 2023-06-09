Розкрадання бюджетних грошей на ремонт укриттів Києва: прокуратура викрила начальника управління Святошинської РДА та підрядника

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Київська міська прокуратура викрила начальника управління будівництва, архітектури й землекористування Святошинської РДА Андрія Кучерявого та підрядника на розкраданні 800 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів,

Їм повідомили про підозру в розтраті й привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Санкція статті — від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Зараз фігурантам обирають запобіжний захід.

Правоохоронці й експерт-будівельник оглядали укриття у Святошинському районі столиці, на капітальний ремонт якого з бюджету виділили гроші. Вони зафіксували, що роботи виконали не в повному обсязі, неякісно, зокрема з використанням легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також за завищеною вартістю.