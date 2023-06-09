Дональду Трампу офіційно висунули звинувачення в кримінальній справі щодо секретних документів у його резиденції
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що Міністерство юстиції США офіційно висунуло йому звинувачення в кримінальній справі про секретні документи, знайдені в його резиденції в серпні 2022 року.
Про це повідомив сам Трамп.
Статті, за якими звинувачується Трамп, стануть відомими у вівторок, 13 червня, коли він формально повинен буде здатися поліції в Маямі. Після цього політику оберуть запобіжний захід і опублікують матеріали розслідування.
The New York Times, посилаючись на два джерела, пише, що в обвинуваченні буде сім епізодів — у тому числі брехня під присягою та змова з метою перешкодити правосуддю.
Трамп заявив, що невинний і зазначив, що вважає цей день «темним» для Сполучених Штатів.
- 9 серпня 2022 року експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. Медіа повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Сам колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».