Україна направила ноту до Єврокомісії через її дозвіл «Росатому» добудувати АЕС в Угорщині
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Україна направила ноту до Європейської комісії щодо можливої активізації співпраці ЄС в атомній енергетиці з рф, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Це стосується дозволу, який отримав «Росатом» від Єврокомісії, на подальшу участь у добудові єдиної угорської атомної електростанції «Пакш».
Шмигаль назвав «Росатом» частиною «путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні обʼєкти». І наголосив на підриві Каховської ГЕС та окупації росією Запорізької АЕС.
Українська сторона очікує, що Єврокомісія перегляне рішення про продовження будівництва АЕС в Угорщині у співпраці з російською атомною компанією. Також Україна закликає посилити санкції Європейського Союзу проти росії у сфері атомної енергетики.
- 27 серпня 2022 року угорський регулятор дозволив «Росатому» побудувати два енергоблоки на АЕС «Пакш». Потім це зробила Єврокомісія. «Пакш» — єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.
- Раніше видання The Financial Times писало, що Франція може витіснити росію з будівництва АЕС в Угорщині. Однак Будапешт був не готовий повністю відмовитися від співпраці з «Росатомом» та замінити конструкцію реактора, оскільки на це можуть піти роки.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики. Санкції проти «Росатому» також блокують Франція і Болгарія.
- За даними The Washington Post, російська держкомпанія «Росатом» могла імпортувати іноземні матеріали та електроніку для російських виробників ракет, снарядів та бронетехніки.