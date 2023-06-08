The Guardian: Експрезидента США Дональда Трампа визнали обʼєктом розслідування у справі про секретні документи в маєтку «Мар-а-Лаго»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Минулого тижня федеральні прокурори офіційно повідомили адвокатам Дональда Трампа, що колишній президент є обʼєктом кримінального розслідування про зберігання секретних матеріалів у своєму маєтку «Мар-а-Лаго» та перешкоджання правосуддю.
Про це газеті The Guardian повідомили два джерела, обізнані в цьому питанні.
Видання зазначає, що цей крок — найяскравіша ознака того, що Трамп на шляху до висунення звинувачення.
Під час зустрічі з генпрокурором Мерріком Гарлендом два тижні тому адвокати експрезидента намагались переконати його не висувати кримінального обвинувачення Трампу. Сам Трамп сказав журналістам, що департамент юстиції особисто не повідомив йому про те, що розслідування спрямоване проти нього.
Нещодавно прокуратура отримала докази злочинних дій Трампа в «Мар-а-Лаго» і вирішила, що будь-які звинувачення можуть висуватися в південному окрузі Флориди, де розташований маєток, а не у Вашингтоні.
«Але прокуратура, найімовірніше, віддасть перевагу висунути звинувачення у Вашингтоні — судді окружного суду США краще знайомі з розглядом справ про національну безпеку. Хоча у Флориді теж є надійний відділ національної безпеки і склад присяжних більш демократичний», — пише The Guardian.
- 9 серпня 2022 року експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. Медіа повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Сам колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».