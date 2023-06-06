Із Херсону до Миколаєва прибув перший евакуаційний потяг після підриву Каховської ГЕС. Як евакуюватися й отримати допомогу
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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"Бабель"
Із Херсону до Миколаєва прибув перший евакуаційний потяг, який привіз 43 херсонців і мешканців селища Антонівка. Людей зустріла бригада з психосоціальної підтримки фонду «Восток SOS». Вона реєструє і фіксує потреби новоприбулих.
Під загрозою підтоплення через підрив Каховської гідроелектростанції також опинилися населені пункти Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське та Садове.
Як евакуюватися і куди звертатися
Щоб виїхати з районів, де є загроза підтоплення, можна зателефонувати до:
- фонду «Восток SOS» — 0800 332 614;
- фонду Save Ukraine — 093 696 978 8;
- колцентру Helping to Leave — 093 177 64 58;
- міської гарячої лінії — 050 040 44 24 або 098 958 17 90;
- лінії кризового реагування Мінреінтеграції — 15-48.
- Херсонського хабу — 095 214 76 05, 099 973 11 76 чи 095 346 29 49.
Якщо потрібно отримати тимчасове житло, то цим займається громадська організація «Жива» — переходьте за посиланням сюди. Також розміщують евакуйованих в Одесі, звертайтеся за номерами: 067 420 08 82 чи 067 922 77 14, і на Волині — телефонуйте 066 657 09 15.
Розмістити домашніх тварин з Херсонської області допоможуть працівники шелтера «Пегас» у Дніпрі. Вони беруть і тварин з інвалідністю. Контакти: 068 970 89 00, 097 822 62 08.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, де загинули майже всі тварини.
- Наразі із зони підтоплення на Херсонщині евакуювали вже понад 1 300 людей, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. До ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залучили 500 рятувальників і 160 одиниць техніки ДСНС із одинадцяти областей.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд та триватиме пʼять років. За приблизними оцінками, 35—37 сіл буде затоплено, сказав керівник «Укргідроенерго» Ігор Сиротa.