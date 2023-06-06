Із Херсону до Миколаєва прибув перший евакуаційний потяг після підриву Каховської ГЕС. Як евакуюватися й отримати допомогу

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"Бабель"

Із Херсону до Миколаєва прибув перший евакуаційний потяг, який привіз 43 херсонців і мешканців селища Антонівка. Людей зустріла бригада з психосоціальної підтримки фонду «Восток SOS». Вона реєструє і фіксує потреби новоприбулих.

Під загрозою підтоплення через підрив Каховської гідроелектростанції також опинилися населені пункти Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське та Садове.

Як евакуюватися і куди звертатися

Щоб виїхати з районів, де є загроза підтоплення, можна зателефонувати до:

фонду «Восток SOS» — 0800 332 614;

фонду Save Ukraine — 093 696 978 8;

колцентру Helping to Leave — 093 177 64 58;

міської гарячої лінії — 050 040 44 24 або 098 958 17 90;

лінії кризового реагування Мінреінтеграції — 15-48.

Херсонського хабу — 095 214 76 05, 099 973 11 76 чи 095 346 29 49.

Якщо потрібно отримати тимчасове житло, то цим займається громадська організація «Жива» — переходьте за посиланням сюди. Також розміщують евакуйованих в Одесі, звертайтеся за номерами: 067 420 08 82 чи 067 922 77 14, і на Волині — телефонуйте 066 657 09 15.

Розмістити домашніх тварин з Херсонської області допоможуть працівники шелтера «Пегас» у Дніпрі. Вони беруть і тварин з інвалідністю. Контакти: 068 970 89 00, 097 822 62 08.