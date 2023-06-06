За тиждень до підриву Каховської ГЕС у росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних обʼєктах

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telegram / Офіс Генерального прокурора

За тиждень до підриву Каховської ГЕС у росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних промислових обʼєктах, які сталися внаслідок «воєнних дій, диверсій та терористичних актів».

На відповідну постанову на сайті російського уряду звернуло увагу російське видання The Insider. У ній мова йде про окуповані території України.

Постанова № 873 підписана російським премʼєром Михайлом Мішустіним і має назву «Про особливості застосування на територіях «ДНР», «ЛНР», Запорізької області та Херсонської області положень законодавства російської федерації у сферах промислової безпеки небезпечних виробничих обʼєктів та забезпечення безпеки гідротехнічних споруд».

Згідно із пунктом 10 цього документу, «до 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих обʼєктах та аварій гідротехнічних споруд, що відбулися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться». Постанова набувала чинності 31 травня.

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