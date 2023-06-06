ЄС поступово скасовує обмеження на імпорт з України до пʼяти країн

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Європейський Союз до 15 вересня поступово скасовуватиме заборону на імпорт деякої сільськогосподарської продукції з України до Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини.

Про це пише пресслужба Європейської комісії.

Обмеження скоротяться з 17 до шести тарифних позицій для чотирьох продуктів — пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику. До того ж призупинення імпортних мит, квот і заходів торгового захисту щодо українського експорту до ЄС продовжиться ще на рік.

У Єврокомісії пишуть, що поетапна відмова від обмежень дозволить покращити «шляхи солідарності» та розвʼязати проблеми з вивезенням українського зерна з країни після нового врожаю.