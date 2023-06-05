Nikkei Asia: Росія реімпортує запчастини для танків і ракет, які раніше продала Індії та Мʼянмі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Росія, імовірно, викупляє назад деталі для танків і ракет, які продавала в Індію та Мʼянму, щоб ремонтувати чи модернізовувати свої техніку й озброєння для ведення війни проти України.
Про це пише Nikkei Asia.
Журналісти видання проаналізували дані митного оформлення, які свідчать, що росія реімпортує комплектуючі до зброї з двох країн.
Реімпортоване обладнання включає, зокрема, понад 6 000 прицільних оптичних труб і близько 200 камер, якими можна модернізувати старі російські танки Т-72.
Також один із російських виробників ракет у серпні та листопаді 2022 року придбав у Міністерства оборони Індії компоненти для прицілу нічного бачення на протиповітряних ракетах власного виробництва на суму $150 тисяч.
У даних митного оформлення зазначено, що обладнання нібито було з дефектами, тому його повернули в росію. Тим часом аналітики видання стверджують, що велика кількість військової продукції, задіяної в реімпорті, і його терміни ставлять під сумнів причину несправності комплектуючих.
- Росія — найбільший постачальник зброї в Індію. Однак після запровадження західних санкцій сторони не можуть знайти спосіб оплати поставок військового призначення. Уже рік Індія не може заплатити за російську зброю понад $2 мільярди.
- Військова хунта Мʼянми після перевороту імпортувала озброєння щонайменше на мільярд доларів. Переважна більшість зброї та техніки надходить до країни від окремих людей і компаній з росії, Китаю та Сінгапуру.
- За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 3 848 танків, 7 523 бойові броньовані машини, 3 567 артсистем і т. ін.