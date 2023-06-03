Угорщина на урядовому сайті опублікувала карту України без Криму. У МЗС відреагували та здійснили демарш
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Угорщина опублікувала на своєму урядовому сайті відео із зображенням України без Криму. МЗС України засудило це, а тимчасово повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш.
Про це пише пресслужба МЗС.
Угорський уряд на своєму офіційному YouTube-каналі опублікував відео із закликом до припинення війни в Україні.
«Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною. Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру», — говорить голос за кадром.
У цьому короткому ролику угорці зобразили карту України без Криму.
На це відео офіційно відреагували в МЗС України. Там підкреслили, що це суперечить офіційній позиції Угорщини, яка визнає територіальну цілісність України.
«Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобовʼязань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці», — зазначили там.
- Наприкінці квітня Зеленський зазначив, що поведінка Угорщини та її звʼязки з росією не відповідають статусу члена НАТО, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорці вже заплатили «занадто високу ціну» за війну в Україні. Раніше в Угорщині заявляли, що для вступу України до НАТО потрібне «схвалення» росії.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею», у квітні — «фінансово неіснуючою».
- Угорщина від початку повномасштабного вторгнення не надала Україні ніякої військової допомоги, періодично блокує виділення їй коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги.