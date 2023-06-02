Розвідка: деякі країни допомагають росії нарощувати виробництво ракет і безпілотників

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Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одна з ключових тем — доповідь розвідки про країни, які допомагають росії налагоджувати виробництво ракет і дронів в умовах війни.

Зеленський зауважив, що ті країни також допомагають рф обходити санкції. Влада готує відповідні рішення.

На засіданні розглянули стан протиповітряної оборони: її потреби і шляхи вдосконалення, а також питання фронту.

Учасники засідання «жорстко» відреагували на загибель людей біля зачиненого бомбосховища в Києві — міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну президент доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва і відзвітувати за 10 днів.

Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повинен зробити те саме по всій Україні.