Президент Бразилії засудив росію за вторгнення в Україну. До цього він був «на боці миру»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення росії в Україну. До цього він займав нейтральну позицію.
Він також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України, передає The Guardian.
Ці коментарі пролунали після зустрічі да Сілви з президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо у Бразилії.
Раніше бразильський президент заявляв, що не хоче обирати сторону у війні росії проти України, а прагне залишатися на «боці миру». Нещодавно да Сілва мав телефонну розмову з російським президентом, під час якої відхилив запрошення путіна приїхати до рф.
- У травні 2022 року да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.
- Також президент Бразилії пропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями. Згодом він зазначив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир». Також да Сілва заявив, що ані путін, ані Зеленський не виступають із жодними мирними ініціативами.