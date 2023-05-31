В Україні відкрили Центр захисту прав дитини. Він має протидіяти російським злочинам

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Annie Spratt / Unsplash

В Україні відкрили Центр захисту прав дитини, який протидіятиме російським злочинам, пише Мінреінтеграції.

Центр працюватиме з дітьми, які були жертвами злочинів росії чи їх свідками. Фахівці отримуватимуть інформацію від дітей та їхніх родин, щоб допомогти їм. Там також проводитимуть медичні обстеження.

На заході з відкриття Центру представили план дій Bring Kids Back UA — це комплекс дій української влади, іноземних урядів і міжнародних організацій у захисті прав дітей з України.

«Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо все, щоб повернути всіх», — наголосив президент Володимир Зеленський на церемонії відкриття.