КНДР заявила, що у червні запустить свій перший військовий супутник-шпигун

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Flickr / Eric Lafforgue

Північна Корея планує запустити в космос свій перший військовий супутник-шпигун уже в червні. Вона це робить нібито для спостережень за «безрозсудними» військовими навчаннями США і Південної Кореї.

Про це пише Associated Press.

КНДР заявила про це після того, як інформувала берегову охорону Японії, що запуск супутника відбудеться між 31 травня та 11 червня і, ймовірно, вплине на води Жовтого моря, Східнокитайського моря та на схід від філіппінського острова Лусон.

Поки що невідомо, чи супутник Північної Кореї достатньо технологічний, щоб моніторити військові навчання США та Південної Кореї в режимі реального часу.

Водночас дії Північної Кореї можна розглядати як заборонене випробування технології балістичних ракет. Так думають, зокрема, в Японії.