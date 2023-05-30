КНДР заявила, що у червні запустить свій перший військовий супутник-шпигун
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Eric Lafforgue
Північна Корея планує запустити в космос свій перший військовий супутник-шпигун уже в червні. Вона це робить нібито для спостережень за «безрозсудними» військовими навчаннями США і Південної Кореї.
Про це пише Associated Press.
КНДР заявила про це після того, як інформувала берегову охорону Японії, що запуск супутника відбудеться між 31 травня та 11 червня і, ймовірно, вплине на води Жовтого моря, Східнокитайського моря та на схід від філіппінського острова Лусон.
Поки що невідомо, чи супутник Північної Кореї достатньо технологічний, щоб моніторити військові навчання США та Південної Кореї в режимі реального часу.
Водночас дії Північної Кореї можна розглядати як заборонене випробування технології балістичних ракет. Так думають, зокрема, в Японії.
- У відповідь на це міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада віддав наказ збивати будь-які балістичні ракети, які наближатимуться до країни. 23 квітня через імовірний запуск супутника КНДР Японія вже розгортала систему перехоплення балістичних ракет.
- На початку травня супутникові знімки засвідчили, що Північна Корея могла модернізувати ракетно-пусковий комплекс для виведення супутників на орбіту.
- У квітні КНДР заявила, що випробувала свою «найпотужнішу ракету» — міжконтинентальну балістичну Hwasong-18. Перед цим Пхеньян казав про випробувальний запуск підводного безпілотника, який може спричиняти надмасштабне радіоактивне цунамі. Пропаганда показувала кілька фотографій, зокрема момент підриву безпілотника.
- Напередодні КНДР провела навчання, які імітували «ядерну контратаку» проти США та Південної Кореї. На них був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.
- 13 березня США та Південна Корея розпочали 11-денні спільні військові навчання — найбільші за останні пʼять років.