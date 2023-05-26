У Верховного суду новий очільник. Він отримав негативний висновок щодо доброчесності у 2017 році та не декларував майно

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Судді обрали нового голову Верховного суду (ВС) — очільника Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка. За нього проголосували 108 із 148 суддів, хоч у 2017 році Громадська рада доброчесності ухвалила висновок про його невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

Про це пише фундація DEJURE.

Станіслав Кравченко входив у колегію суддів, рішення якої порушило права людини — це визнав Європейський суд з прав людини.

У своїх деклараціях за 2012—2014 роки новий голова ВС не вказував, що з 2002 року володіє земельною ділянкою площею 900 квадратних метрів. На цій ділянці був будинок — його Кравченко теж не вказав у деклараціях за 2004, 2006, 2009 роки.

До того ж у 2003 році Станіслав Кравченко і Сергій Слинько, який теж переміг на конкурсі до нового Верховного суду, відпустили з-під варти вбивцю журналіста Гонгадзе, уже ексгенерала Олексія Пукача. Тому вдалося втекти, а правоохоронці знайшли його лише за шість років.

Справа ексголови Верховного суду Всеволода Князєва

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші сприяло, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Чого хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд усе ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.