Штурм Капітолія: чоловіка, який закинув ноги на стіл Ненсі Пелосі, засудили до 4,5 року позбавлення волі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
У США винесли вирок протестувальнику Річарду Барнетту, який брав участь у штурмі Капітолія. Його засудили до 4,5 року позбавлення волі.
Про це пише CNN.
За даними слідства, чоловік 6 січня провів в офісі колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі 10 хвилин і вийшов із кабінету лише тоді, коли проти нього застосували хімічні засоби. Він сидів на її кріслі, закинувши ноги на стіл. Також Барнетт лишив записку на столі, в якій назвав Пелосі «сукою».
Вказується, що при собі чоловік мав електрошокер, а з кабінету Пелосі він вкрав конверт, який потім презентував як «трофей».
«Добре це чи погано, але ви стали одним з облич 6 січня, і я думаю, що вам це сподобалося», — сказав окружний суддя Крістофер Купер під час винесення вироку.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- У серпні стало відомо, що ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму Капітолія. Бунтівники не мали єдиного плану дій, що робити після проникнення всередину будівлі.