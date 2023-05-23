НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч у справі про підкуп ексголови Верховного суду
- Автор:
- Ліза Бровко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура вилучили ще майже $500 тисяч готівкою у справі за підозрою колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.
Слідство стверджує, що ці гроші заховали учасники злочинної групи, але наразі їхнє походження та приналежність зʼясовують.
Обшук провели 22 травня в межах досудового розслідування про отримання $2,7 мільйона хабаря Всеволодом Князєвим і адвокатом Олегом Горецьким.
Справа Всеволода Князєва
15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші сприяло, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.
Чого хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд усе ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував.
- Раніше правоохоронці вилучили у Князєва $450 тисяч вдома, ще $597 тисяч знайшли в його робочому кабінеті. Решту грошей ще шукають.
- Тим часом бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення у спробі підкупу Верховного суду і назвав «замовників». Він каже, що замовниками цієї справи є колишні російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.