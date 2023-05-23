Міністр США: Поставки Україні F-16 розпочнуться щонайменше через кілька місяців
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Reuters
У Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм.
Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, пише CNN.
За його словами, мине щонайменше «кілька місяців», перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16. Також необхідно опрацювати деякі деталі, перш ніж Військово-повітряні сили ЗСУ зможуть використати західні літаки у великій кількості.
«Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості до рук ВПС України раніше ніж за кілька місяців», — зазначив Кендал.
Водночас він наголосив, що це доволі короткі терміни, оскільки зазвичай потрібно понад 2 роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який певний час не літав, може тривати до 5 місяців.
- Україні винищувачі F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.