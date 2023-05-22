La Razon: Президент Бразилії Лула да Сілва тричі на саміті G7 уникав зустрічі з Зеленським

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Президент Бразилії Лула да Сілва тричі уникав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Хіросімі.

Про це повідомляє La Razon.

Після прибуття на саміт команда Зеленського запросила зустрічі з його учасниками. Президент Індії Нарендра Моді погодився, а Лула да Сілва відмовився — він пояснив це проблемами з розкладом.

На одній із зустрічей лідери країн віталися з Зеленським, а президент Бразилії — ні. Він почувався «трохи незручно» через те, що перебував з ним в одній кімнаті. Лула так і залишився сидіти за столом, навіть не встаючи і не підіймаючи очі, «розважаючись» кількома паперами.

Потім був тиск з боку інших лідерів «Великої сімки». Лідери вважали, що важливо, щоб да Сілва та Зеленський зустрілися, тому наполягали на зустрічі. В результаті саміт завершився без неї.

У Хіросімі на пресконференції Зеленський заявив, що вони не зустрічалися з Лулою, бо «не було жодних кроків» з боку президента Бразилії для цього. Потім сам Лула заявив, що «засмучений» тим, що зустріч із Зеленським на саміті зірвалася, бо останній запізнився. Президент Бразилії додав, що Зеленський «уже дорослий» і знає, що робить. У відповідь на це Зеленський сказав, що в кожного свої графіки, тому це завадило зустрічі з Лулою.