Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії, яка поновила рейси до рф. Та заявила, що не пустить її на борт

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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот грузинській авіакомпанії Georgian Airways, яка почала польоти в росію.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

«Я оголошую бойкот авіакомпанії Airzena [Georgian Airways]», — заявила Зурабішвілі і закликала громадян приєднатися до бойкоту. Вона наголосила, що авіакомпанію цікавить лише збагачення, і зараз вона «хоче використати цю нову реальність, яка є неприйнятною для дуже великої частини нашого населення».

Засновник авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі заявив, що Зурабішвілі не пустять на борт Georgian Airways після її заяви про бойкот.

«Пані Саломе оголосила бойкот національної авіакомпанії. Ми оголошуємо її персоною нон-грата, доки вона не вибачиться перед грузинським народом, ми її не пустимо на борт», — заявив Тамаз Гаїашвілі.