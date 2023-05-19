Хабар голові Верховного суду: слідство встановило ключових членів «злочинної групи». Один з них міг бути агентом НАБУ

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У справі про рекордний хабар голові Верховного суду Всеволоду Князєву слідство встановило ключових членів «злочинної групи». Один із них — «довірена особа Князєва» і його друг дитинства, який одночасно міг бути агентом НАБУ.

Про це йдеться в статті «Бабеля».

За даними слідчих, головував у групі Князєв і залучив туди адвоката Олега Горецького і нотаріуса Кирила Горбурова, якого в матеріалах Національного антикорупційного бюро називають «довіреною особою Князєва». На плівках його голос чути найкраще, він брав участь у всіх схемах, отримав свою частку від хабаря, але підозри не отримав.

Прямо агентом його прокурори не називають, але висновок про те, що він ним є, можна зробити з кількох фактів. По-перше, Горбурову не оголосили підозри, а по-друге, під час засідання в деяких випадках прокурори, зачитуючи в суді розшифровки розмов, називали його Кравченком, тобто легендували.

Тим часом у медіа поширювалася інформація, що цим агентом під прикриттям була «студентка із зовнішністю топмоделі».

Справа Всеволода Князєва

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго в справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші сприяло, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Чого хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд усе ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.