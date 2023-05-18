NYT: США поки що забороняють українським пілотам тренуватися на F-16
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
Вашингтон вважає, що Україні не потрібні винищувачі F-16, тому забороняє країнам Європи передавати їх Україні та навчати на них українських пілотів.
Про це пише The New York Times із посиланням на слова американських і європейських високопосадовців.
Один з них розповів, що небажання США давати Україні F-16 пояснюється високою ціною, адже фінансування військової допомоги швидко закінчується, а також тим, що поставки літаків зайняли б місяці. До того ж Вашингтон побоюється, що секретні компоненти можуть потрапити в руки росіян.
Через це навчання українських пілотів обмежується вивченням технічних характеристик і тактичними уроками без тренувальних польотів на F-16.
Утім, американський посадовець не виключив, що адміністрація Байдена видасть ліцензії на реекспорт для європейських країн, щоб вони могли передати свої F-16 Україні.
Це не перший випадок, коли США відмовляють союзникам у питанні передачі військової допомоги для України. Так було з ракетними установками HIMARS, танками Abrams і системами протиповітряної оборони Patriot, але зрештою рішення змінювалося.
- Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів» для отримання Україною західних літаків. В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.
- У квітні міністр оборони Данії припускав, що союзники вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі, до цього літа.