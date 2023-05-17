EUobserver: Новим пакетом санкцій Євросоюз допоможе європейським компаніям вийти з ринку росії

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз планує допомогти європейським компаніям вийти з російського ринку, щоб ті не фінансували своїми податками повномасштабну війну рф проти України.

Видання EUobserver ознайомилося з пропозиціями для 11 пакета санкцій проти росії, серед яких згадуються спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, які допоможуть компаніям з Євросоюзу «безболісно» покинути росію.

Країни ЄС зможуть дозволяти фінансові перекази росіянам із чорного списку за низки умов, наприклад, якщо такі гроші потрібні, аби завершити транзакції. Те ж саме стосується юридичних послуг. Дозволи діятимуть до кінця серпня 2023 року.