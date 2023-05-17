Bloomberg: «Зернову угоду» продовжать — росія залишається в ній

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Чорноморська зернова ініціатива продовжить діяти після 18 травня, попри попередні безуспішні переговори між Україною, росією, Туреччиною та ООН.

Про це пише Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.

За їхніми словами, росія погодилася тимчасово залишитися в угоді, хоч і погрожувала вийти з неї, якщо її умови не виконають.

Заступник Міністерства інфраструктури України Юрій Васьков сказав журналістам видання, що поки зарано коментувати продовження «зернової угоди», і не підтвердив його.