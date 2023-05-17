Bloomberg: «Зернову угоду» продовжать — росія залишається в ній
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Чорноморська зернова ініціатива продовжить діяти після 18 травня, попри попередні безуспішні переговори між Україною, росією, Туреччиною та ООН.
Про це пише Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.
За їхніми словами, росія погодилася тимчасово залишитися в угоді, хоч і погрожувала вийти з неї, якщо її умови не виконають.
Заступник Міністерства інфраструктури України Юрій Васьков сказав журналістам видання, що поки зарано коментувати продовження «зернової угоди», і не підтвердив його.
- 17 травня, з порту на Одещині вийшло останнє судно в межах чорноморської ініціативи. Воно направилося до Туреччини з 30 тисячами тонн кукурудзи на борту.
- Раніше Reuters писав, що цього тижня нових переговорів щодо «зернової угоди» не планували, а попередні — зайшли в глухий кут.
- 8 травня росія вчергове блокувала реєстрацію та інспекцію суден, які прямують до українських портів. Таким чином вона унеможливила роботу «зернової угоди». Тоді на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження.
- Перед цим у Туреччині відбулися технічні переговори щодо продовження «зернової угоди», які не мали успіху — сторони (Україна, Туреччина, ООН і росія) не дійшли згоди в питанні допуску нових кораблів для перевезення зерна з України.
- 26 квітня росія вкотре блокувала дію Чорноморського «зернового коридору», попри те що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів. Тоді Туреччина, ООН та Україна заявили, що угоду продовжили саме на 120 днів.