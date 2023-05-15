Дія «зернової угоди» закінчиться 18 травня. Цього тижня нових переговорів не буде
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Україна розглядає варіант, що дія Чорноморської зернової ініціативи закінчиться 18 травня, оскільки попередні переговори щодо її продовження пройшли безуспішно, а нових цього тижня не буде.
Про це пише Reuters із посиланням на слова посла з особливих доручень МЗС Ольги Трофімцевої.
За її словами, Україна отримала суперечливі сигнали щодо майбутнього «зернової угоди» під час переговорів у Туреччині.
Росія погрожує вийти з угоди 18 травня, якщо її вимоги не задовільнять, а саме: дозвіл на експорт російських зерна та добрив і перепідключення Россільхозбанку до SWIFT.
Трофімцева зазначила, що вихід рф з угоди означатиме ескалацію ситуації насамперед для російської сторони, і це негативно вплине на їхню подальшу переговорну позицію.
- 8 травня росія вчергове блокувала реєстрацію та інспекцію суден, які прямують до українських портів. Таким чином вона унеможливила роботу «зернової угоди». Тоді на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження.
- Перед цим у Туреччині відбулися технічні переговори щодо продовження «зернової угоди», які не мали успіху — сторони (Україна, Туреччина, ООН і росія) не дійшли згоди в питанні допуску нових кораблів для перевезення зерна з України.
- 26 квітня росія вкотре блокувала дію Чорноморського «зернового коридору», попри те що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів. Тоді Туреччина, ООН та Україна заявили, що угоду продовжили саме на 120 днів.