Підвищення виплат строковикам та додаткова винагорода: у Раді обговорили нові законопроєкти про зарплати військовим
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
У Верховній Раді обговорили деталі нового законопроєкту про зарплати військовим. Вони визначали основні положення документа.
Про це пише пресслужба Ради.
Там зазначили, що відбулася зустріч робочої групи нардепів, керівництва парламенту, а також представників Міністерства оборони, Генштабу, Міністерства фінансів, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, ГУР Міноборони, Держприкордонслужби, Управління держохорони, МВС, Нацгвардії та Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації.
Члени зустрічі визначили основні положення змін до законодавства:
- підвищити зарплату строковикам до рівня не нижче мінімальної зарплати;
- підвищити стипендії курсантам військових навчальних закладів до рівня стипендій цивільних вишів;
- підвищити зарплати інструкторам;
- уніфікувати зарплати військових усіх структур Сил оборони України за єдиним стандартом;
- запровадити додаткову винагороду, зокрема стимулюючі виплати для проведення наступу.
Також робоча група обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військових, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військовослужбовцям. Крім цього, у Раді пропонують законодавчо врегулювати питання реєстрації у військах автомобілів із правим розташуванням керма.
- З 1 лютого 2023 року в Україні змінили порядок виплат військовим. Вони стали залежати від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань. 100 тисяч отримували ті військові, які перебували в безпосередній зоні бойових дій. 30 тисяч отримували ті, хто служив у підрозділі, що включений до складу Сил оборони або в резерві головнокомандувача Збройних сил, не перебував у районі ведення бойових дій, але виконує бойові завдання.
- 10 квітня 2023 року нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312, яка передбачає повернення доплат по 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським і рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмежити зарплати топчиновників до 10 мінімальних зарплат. Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати. У МВФ назвали цей законопроєкт «незбалансованим», адже він не визначає джерел фінансування.
- На початку травня керівництво військових та силових структур написало листа до Ради з проханням відкласти ухвалення цього законопроєкту. Натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.