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Підвищення виплат строковикам та додаткова винагорода: у Раді обговорили нові законопроєкти про зарплати військовим

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У Верховній Раді обговорили деталі нового законопроєкту про зарплати військовим. Вони визначали основні положення документа.

Про це пише пресслужба Ради.

Там зазначили, що відбулася зустріч робочої групи нардепів, керівництва парламенту, а також представників Міністерства оборони, Генштабу, Міністерства фінансів, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, ГУР Міноборони, Держприкордонслужби, Управління держохорони, МВС, Нацгвардії та Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації.

Члени зустрічі визначили основні положення змін до законодавства:

Також робоча група обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військових, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військовослужбовцям. Крім цього, у Раді пропонують законодавчо врегулювати питання реєстрації у військах автомобілів із правим розташуванням керма.