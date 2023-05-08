Єврокомісія надіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11 пакету санкцій проти росії. Він націлений на усунення лазівок
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Брюссель запропонував країнам Європейського Союзу усунути санкційні лазівки за допомогою 11-го пакета санкцій проти росії.
Про це пише AFP.
За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, 11-й пакет санкцій буде зосереджений на ефективності попередніх, запровадженні нових і тому, як усунути лазівки в них. Його обговорять на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) 10 травня.
- Європейська комісія також рекомендує припинити експорт технологій з вісьмох китайських компаній, підозрюючи, що вони продають їх росії. До цього списку ввійшли й компанії Вірменії, Ірану, Узбекистану та Обʼєднаних Арабських Еміратів.
- Євросоюз намагається припинити реекспорт технологій, які можна використовувати на полі бою, наприклад мікрочипів, через треті країни, прихильні до росії. Європейські чиновники наголошують, що Туреччина, Обʼєднані Арабські Емірати, пострадянські країни, держави Центральної Азії почали різко нарощувати імпорт санкційних товарів.
- У розслідуванні Financial Times йдеться, що попри санкції, росія закупила мікрочипи й обладнання на $900 тисяч. Більшість із них — з Євросоюзу. Тим часом The New York Times писала, що росія обходить санкції та імпортує західні електронні компоненти для оборонної промисловості. Журналісти дізналися, що продаж чипів та інших електронних компонентів відбувається через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.
- Через це США та партнери розглядали майже повну заборону експорту товарів до рф. Однак із реалізацією рішення можуть виникнути труднощі, адже щоб ці санкції набули чинності в ЄС, необхідна згода всіх країн-членів.