Російський спецкорабель сфотографували поблизу місця вибуху «Північного потоку»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство оборони Російської Федерації
У Міністерстві оборони Данії заявили, що данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля місця вибуху трубопроводу «Північний потік».
Про це повідомило видання Information.
Корабель перебував біля «Північного потоку» за чотири дні до підриву трубопроводу. Це спецсудно для проведення операцій під водою, що має на борту підводний мінічовен типу АС-26 «Приз». Його сфотографував данський патрульний катер, який перебував на схід від Борнгольму 22 вересня 2022 року.
Оборонне відомство відмовилося показати фотографії російського спецсудна, оскільки вони «розвідувального характеру» і «є частиною розвідувальної роботи». Але є фото цього корабля з сайту Міноборони росії.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.