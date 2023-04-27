Витік документів Пентагону: росія здатна фінансувати війну проти України щонайменше рік

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Попри суттєвий вплив західних санкцій, росія може фінансувати повномасштабну війну проти України ще рік.

Про це пише The Washington Post із посиланням на документи Міноборони США з грифом «цілком таємно», які потрапили в мережу під час масштабного витоку.

У документах написано, що російські «економічні еліти», хоч здебільшого не погоджуються з політикою Кремля щодо України, але не готові виступити проти путіна.

Західні санкції найбільше злякали тих, на кого вони спрямовані. Американська розвідка зʼясувала, що міністр фінансів росії Антон Силуанов написав лист премʼєр-міністру Михайлу Мішустіну, шукаючи підтримки на випадок надзвичайних ситуацій, аби уникнути «потенційно ганебного краху» російських держустанов: Міжнародного інвестиційного банку, Банку економічного співробітництва та Євразійського інвестиційного банку. А співробітники ФСБ рф «непокоїлися» через недостатню кількість іноземної валюти в російських банках.

За даними розвідки США, росія в основному покладається на збільшення корпоративних податків, суверенний фонд, зростання імпорту та пристосування бізнесу. Така ситуація довела Вашингтону ефективність американської економічної політики щодо росії.

Однак у документах Пентагон ще не враховував нещодавні санкції і збитки, які несе рф через запроваджену граничну ціну на нафту в Європі, її витрати на боєприпаси та потребу мобілізувати нових військових тощо.