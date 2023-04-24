«Укрзалізниця» відновила транзит зерна через Польщу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Melissa Askew / Unsplash
«Укрзалізниця» відновила транзитні перевезення української сільськогосподарської продукції через територію Польщі.
Про це агентству Інтерфакс повідомили в компанії.
Польський перевізник PKP Cargo скасував обмеження 21 квітня (діяли вони з 15 квітня). Відвантажувати продукцію можна для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданська, Гдині, Свіноуйсьця і Шецина.
Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, розташованих на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.
- 15 квітня Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. 16 квітня Угорщина також оголосила про заборону до червня імпорту агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- Єврокомісія продовжила до 5 червня 2024 року безмитне ввезення зернових культур з України. Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують. На тлі цього ЄС надасть допомогу європейським фермерам та почне розслідування щодо імпорту української агропродукції.