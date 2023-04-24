Азербайджан встановив пункт пропуску на дорозі, що сполучає Вірменію і Нагірний Карабах

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Скриншот / Радіо Свобода

В Азербайджані 23 квітня заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією, на вʼїзді на Лачинську дорогу, що сполучає країну з Нагірним Карабахом.

Про це повідомляє «Радио Азатутюн».

У державній прикордонній службі Азербайджану заявили, що це було зроблено, «щоб запобігти незаконному перекиданню живої сили, боєприпасів, мін, а також інших засобів військового призначення з Вірменії для вірменських збройних формувань на території Азербайджану, і сприяти адекватному встановленню Вірменією в односторонньому порядку прикордонного пункту пропуску на вʼїзді на дорогу Лачин — Ханкенді на кордоні з Азербайджаном 22 квітня».

У МЗС Азербайджану зазначили, що контроль вʼїзду та виїзду здійснюватиметься у взаємодії з «російським миротворчим контингентом».

У Степанакерті назвали це «черговим грубим порушенням тристоронньої заяви 2020 року».

«Влада Республіки Арцах рішуче засуджує чергову провокацію з боку Азербайджану, вважаючи її злочинним кроком, спрямованим на посилення блокади Арцаху та етнічні чистки, що є порушенням як тристоронньої заяви, так і обовʼязкового для виконання рішення Міжнародного суду ООН та інших основних норм міжнародного права», — йдеться в заяві інформаційного штабу Нагірного Карабаху.