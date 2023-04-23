Румунія пломбуватиме транспорт, що перевозить транзитом агропродукцію з України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Від 24 квітня Румунія розпочне пломбувати транспорт, що перевозить аграрну продукцію з України транзитом.
Про це повідомили в «Укртрансбезпеці».
Встановлювати пломби на вантажні автівки з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії. В «Укртрансбезпеці» закликали перевізників, які прямують через Румунію транзитом, підготувати вантажівку до пломбування й тільки потім прибувати до кордону.
- Фінансовий пакет допомоги на €100 мільйонів Єврокомісія пообіцяла і Румунії, Словаччині та Болгарії на тлі зернової кризи. Однак є умова: дотримуватися спільного підходу до вирішення проблем, а не ухвалювати односторонні рішення.
- Польща заборонила ввозити з України зерно й десятки видів сільгосппродуктів 15 квітня. 16 квітня Угорщина заборонила до червня імпорт агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення і назвали їх неприйнятними. Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції.
- Увечері 18 квітня міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції. Його розблокували в ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня. Того ж дня стало відомо, що Румунія поки що не заборонятиме імпорт української агропродукції, зокрема й зерна. Там чекатимуть на виконання рішень Євросоюзу з підтримки фермерів країн східної Європи.