Румунія пломбуватиме транспорт, що перевозить транзитом агропродукцію з України

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Від 24 квітня Румунія розпочне пломбувати транспорт, що перевозить аграрну продукцію з України транзитом.

Про це повідомили в «Укртрансбезпеці».

Встановлювати пломби на вантажні автівки з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії. В «Укртрансбезпеці» закликали перевізників, які прямують через Румунію транзитом, підготувати вантажівку до пломбування й тільки потім прибувати до кордону.