Президент Угорщини ветувала анти-ЛГБТ закон. Його підтримував премʼєр Віктор Орбан

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Президент Угорщини Каталін Новак наклала вето на закон, який Європейський Союз вважає дискримінаційним щодо ЛГБТ-спільноти. Вона закликала парламент вилучити параграф, що узаконює «доноси» владі про одностатеві сімʼї.

Про це пише Bloomberg із посиланням на лист Каталін Новак до Національної асамблеї.

У ньому президент заявила, що цей закон «не посилює, а радше послаблює захист фундаментальних цінностей» та суперечить законодавству Євросоюзу.

Bloomberg додає, що вето від Новак — це рідкісний випадок супротиву політиці премʼєр-міністра Віктора Орбана, який поступово обмежує права ЛГБТ і через це втрачає фінансування від ЄС. Після приходу Орбана до влади його партія заборонила одностатеві шлюби та всиновлення дітей одностатевими парами.