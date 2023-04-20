Світова федерація бадмінтону продовжила заборону на участь у турнірах для росіян і білорусів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash / Frame Harirak
Світова федерація бадмінтону (BWF) відсторонила російських і білоруських спортсменів від змагань. Таким чином вона продовжила дію раніше запроваджених санкцій.
Про це пише пресслужба BWF.
Федерація бадмінтону ухвалила рішення з міркувань безпеки та із солідарності з Україною. У заяві написали, що попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету BWF не бачить «задовільного обґрунтування» допускати російські таі білоруські збірні.
«Враховуючи, що конфлікт між Україною та росією з Білоруссю триває, нещодавні прецеденти з втручанням держав і блокуванням участі спортсменів у змаганнях як рушієм санкцій замість того, щоб дозволити спорту просувати солідарність між людьми, нам здається, що безпекові занепокоєння не перебільшені», — пояснила своє рішення Світова федерація бадмінтону.
До змагань з бадмінтону росіяни чи білоруси можуть долучитися як індивідуальні спортсмени в нейтральному статусі, якщо вони не підтримують війну рф проти України.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени у яких міжнародних змаганнях можуть брати участь».
- Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн. Німеччина заявила, що відмовить російським спортсменам у візах, якщо МОК допустить їх до міжнародних змагань.
- Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила російську збірну до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року.