Розслідування: росія готує диверсії на обʼєктах у Північному морі на випадок конфлікту з Заходом
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Російські військові та цивільні «кораблі-привиди» пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів звʼязку.
Про це йдеться у спільному розслідуванні громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.
Таким чином росія має намір створити карту західної інфраструктури у морі. Для цього надводні та підводні цивільні та військові судна збирають інформацію у межах військової програми GUGI.
Керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес припустив, що карту інфраструктури готують для планування диверсій у Північному морі на випадок великого конфлікту з Заходом.
Зокрема, росіяни можуть перерізати кабелі живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.
Згідно з розслідуванням, у водах Північної Європи ходять судна, які вимкнули свої передавачі AIS і не повідомляють про своє місцезнаходження. Ідеться про «Адмірал Володимирський», який офіційно займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи.
Судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів під час однієї місії. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є вітрові електростанції.
Коли журналісти підійшли до судна на невеликому човні, вони зіткнулися з людиною в балаклаві, яка тримала зброю, схожу на військову штурмову гвинтівку.
Той самий корабель помітили біля узбережжя Шотландії минулого року під час входу в Морей-Ферт 10 листопада, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.