Міжнародна федерація баскетболу заборонила російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила російську збірну до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року.
Про це пише пресслужба організації з посиланням на рішення виконавчого комітету.
Там затвердили список учасників у прекваліфікаційному олімпійському турнірі, до якого не увійшла російська чоловіча збірна. Замість росії в ці змагання потрапила Болгарія.
У ФІБА стверджують, що керувалися рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету.
Загалом у відбірковому турнірі братимуть участь 28 команд, зокрема українська. Він відбудеться з 12 до 20 серпня 2023 року та визначить дві команди, які представлять свої країни на Олімпіаді в Парижі наступного року.
- Мінспорту України за рішенням уряду заборонило національним збірним брати участь у змаганнях, де будуть росіяни чи білоруси.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени у яких міжнародних змаганнях можуть брати участь».
- Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн. Німеччина заявила, що відмовить російським спортсменам у візах, якщо МОК допустить їх до міжнародних змагань.