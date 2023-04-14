Мера Полтави Олександра Мамая звільнили з посади за рішенням суду

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Полтавського мера Олександра Мамая звільнили з посади за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

4 квітня набув законної сили вирок ВАКС від 2 березня. Згідно з ним, міського голову Полтави визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

12 квітня 2023 року виконавчий комітет звільнив Олександра Мамая з посади. Йому видали трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.

Відповідно до угоди, Мамай перерахував 2 мільйони гривень у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів» .