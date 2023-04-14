Мера Полтави Олександра Мамая звільнили з посади за рішенням суду
- Автор:
- Анна Холоднова
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Полтавського мера Олександра Мамая звільнили з посади за рішенням Вищого антикорупційного суду.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
4 квітня набув законної сили вирок ВАКС від 2 березня. Згідно з ним, міського голову Полтави визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
12 квітня 2023 року виконавчий комітет звільнив Олександра Мамая з посади. Йому видали трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.
Відповідно до угоди, Мамай перерахував 2 мільйони гривень у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів» .
- Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. Тоді за нього проголосували 61,6% виборців. У 2012 році Мамай вступив у Партію регіонів, але вийшов з неї у 2014 році — після втечі з України експрезидента Віктора Януковича. У 2015 році Мамая знов обрали мером Полтави. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали мером міста.
- 29 грудня 2022 року Олександру Мамаю повідомили про підозру в розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
- Ще у 2021 році мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази сайту «Миротворець» за висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ». Тоді він заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».
- 2 березня 2023 року суд призначив Мамаю умовне покарання: 5 років увʼязнення з випробувальним терміном один рік. Полтавського міського голову підозрювали у привласненні та розтраті майна і зловживанні службовим становищем. У 2020 році Олександр Мамай взяв на посади фахівців-урбаністів в «Інститут розвитку міста» двох жінок без вищої освіти, які насправді прибирали у мера вдома.
- Секретар Полтавської міськради, голова фракції «Європейська солідарність» Андрій Карпов від 3 березня почав виконувати обовʼязки міського голови Полтави. Це сталося після того, як засуджений мер Мамай пішов у відпустку з 2 до 31 березня.