Жіноча тенісна асоціація повертається до Китаю — після скандалу зі «зґвалтуванням» тенісистки Пен Шуай
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Жіноча тенісна асоціація (WTA) відновить цьогорічні турніри в Китаї. Організація погодилась з тим, що уряд Китаю не буде розслідувати звинувачення у сексуальних домаганнях від колишньої тенісистки Пен Шуай.
Про це повідомляє BBC.
WTA наприкінці 2021 року призупинила свої заходи в Китаї і заявила, що не повернеться доти, доки не буде розслідування і не буде доказів безпеки для тенісистки.
«Ми займаємося цим вже 16 місяців, і ми переконані, що наразі наші прохання не будуть задоволені. Продовжувати дотримуватися тієї ж стратегії немає сенсу, і потрібен інший підхід. Сподіваюся, що, повернувшись, можна буде досягти більшого прогресу», — заявив виконавчий директор WTA Стів Саймон в інтервʼю BBC Sport.
- На початку листопада 2021 року Пен Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не було чути. Після цього WTA закликала провести розслідування, а потім тенісна асоціація призупинила проведення всіх турнірів у Китаї. У грудні 2021 року спортсменка взагалі відмовилась від своїх слів про примус до сексу і назвала їх «великим непорозумінням».
- Пен Шуай — китайська тенісистка, яка відома витривалістю на корті. Вона грає двома руками з обох боків, використовуючи дуже плоскі удари. Шуай — переможниця 25 турнірів WTA (з них два в одиночному розряді) і колишня перша ракетка світу у парному рейтингу.