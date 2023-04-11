Вірменія та Азербайджан повідомляють про обстріли. Обидві сторони кажуть про загиблих
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні 11 квітня. Обидві сторони повідомили про загиблих і поранених.
У Міноборони Вірменії пишуть, що азербайджанські Збройні сили обстріляли вірменських військових з мінометів у напрямку громади Тех, через що ті «вдалися до відповіді».
Пізніше Міністерство оборони Азербайджану зазначило, що це підрозділи вірменського війська зі стрілецької зброї вели інтенсивний обстріл азербайджанської армії у Лачинському напрямку, а та «вжила адекватних заходів у відповідь».
- 5 березня в Нагірному Карабаху в невизнаній Нагірно-Карабаській Республіці (Арцах) сталося боєзіткнення між вірменською та азербайджанською сторонами. Представники Карабаху та Азербайджану повідомляють про загиблих та поранених.
- Нагірний Карабах із середини грудня 2022 року в блокаді. Лачинський коридор, який є єдиною дорогою між НКР та Вірменією, перекритий азербайджанськими активістами. У НКР назріває гуманітарна катастрофа, там вже є нестача необхідних товарів.
- У лютому цього року Міжнародний суд ООН зобовʼязав Азербайджан забезпечити вільний пропуск людей та транспорту до Нагірного Карабаху через Лачинський коридор.
- У тому ж місяці Європейський Союз запустив цивільну місію на кордоні між Азербайджаном і Вірменією. Вона триватиме два роки.