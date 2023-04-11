Міністр оборони Данії не виключив, що союзники до літа вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі

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Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен не виключив, що країни Заходу до літа вирішать, чи передаватимуть бойові літаки F-16 Україні.

Le Figaro з посиланням на AFP передає, що данський політик уточнив: рішення щодо F-16 можуть ухвалити вже найближчим часом, але Данія не збирається самостійно передавати літаки українським військам. Для цього потрібна колективна згода, зокрема від США.