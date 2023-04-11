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Міністр оборони Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Ось хто до неї увійшов

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони України Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

До неї ввійшли:

На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими. Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві провели кадрове оновлення.