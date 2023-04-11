Міністр оборони Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Ось хто до неї увійшов
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони України Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони.
До неї ввійшли:
- Олександр Геращенко («Центр протидії рейдерству та корупції»);
- Артак Григорян («Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан»);
- Євген Грушовець («Асоціація правників України»);
- Віталій Кальницький («Антикорупційна сокира»);
- Геннадій Кривошея («Разом проти корупції»);
- Віталій Масюк («Нова чесна Україна»);
- Тетяна Ніколаєнко («Сорорітас»);
- Віталій Оджиковський («Асоціація правників України»);
- Дмитро Остапенко («Асоціація правників України»);
- Костянтин Піонтковський(«Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан»);
- Віктор Прудковських («Антикорупційна сокира»);
- Олег Свірко («Сорорітас»);
- Олена Трегуб («Незалежна антикорупційна комісія»);
- Анастасія Шуба («Антикорупційна сокира»);
- Богдана Ярова («Сорорітас»).
На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими. Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві провели кадрове оновлення.